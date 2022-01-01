Kaymakam Demir'den esnaf ziyareti

İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Demir, esnaflardan bilgi aldı.

İlçe esnafı ziyareti esnasında açıklama yapan Kaymakam Demir,"Pestiller, pekmezler, sucuklar, fıstıklar, köy peynirleri, organik meyveler daha nice birbirinden lezzetli ürünler en önemlisi de sıcacık çayın ve sohbetin adresi Besni şire pazarı esnafımıza, köylümüze hayırlı işler dileyerek, sıkıntı ve isteklerini dinleme fırsatı bulduk" dedi.

Kaymakam Demir, esnafların sıkıntı ve isteklerini dinleme fırsatı bulduğunu ve ziyaretlerine devam edeceğini söyledi.

Esnaflar ise ziyaretinden ötürü Kaymakam Demir'e teşekkür etti.