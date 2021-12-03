Kaymakam Demir’den 'Dünya Engelliler Günü' mesajı

Kaymakam Nazlı Demir, yayınladığı mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ‘Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi toplumun önemli bir parçası olan engelli vatandaşların tespiti, eğitimi rehabilitasyonu ve istihdamlarının sağlanması, üretken ve kendine yetecek bireyler haline getirilmeleri açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Demir, mesajının devamında şu ifadeye yer verdi:

“Ülkemiz sosyal devlet olmanın verdiği anlayışla hareket ederek, engelli kardeşlerimizin toplumda hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla önemli yasalar hayata geçirmiş ve engellilerimize yönelik memnuniyet verici adımlar atmıştır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini kabullenip empati yeteneğimizi ön plana çıkararak engelli vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklamalı, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalıyız. Bu düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasında, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasında vesile olmasını diliyor, bütün engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımız sunuyorum. 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında bizleri ziyaret eden BEGED Başkanı Mustafa Öncel ve beraberindeki kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum"