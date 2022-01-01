Kaymakam Demir, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, 2022'in ilk saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini yalnız bırakmayarak, PTT kavşaktaki uygulama noktasındaki güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Yılbaşı tedbirlerini yerinde inceleyerek, güvenlik güçleri ile vatandaşların yeni yılını kutlayan Kaymakam Demir, faaliyetlerle ilgili bilgi alıp uygulamaya katılan vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama noktasındaki güvenlik güçlerine ve vatandaşlara tatlı ikramında bulunan Kaymakam Demir, personelin yeni yılını kutladı.

Ziyarette açıklama yapan Kaymakam Demir,"Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu bir ortamda girmelerini temin etmek amacıyla uygulanan yılbaşı tedbirlerini yerinde denetledik. Uygulama noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek tatlı ikramında bulunarak, faaliyetlerle ilgili bilgi alıp uygulamaya katılan vatandaşlarla sohbet ettik. Emniyet ve jandarma personelinin, sağlık çalışanlarımızın ve itfaiye teşkilatımızın yeni yıllarını ayrıca kutluyorum "dedi.