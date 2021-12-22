Kaymakam Ayrancı, Örenli Köyü ziyaretine Özel İdare Müdür Vekili Sait Özdemir ve Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefi İzzettin Başaran eşlik etti. Kaymakam Ayrancı, köyde devam eden alt yapı ve içme suyu çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunup yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kaynak: PHA
Kaymakam Ayrancı'nın köy incelmeleri devam ediyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam İhsan Ayrancı, Örenli köyünü ziyaret ederek, alt yapı ve içme suyu çalışmalarını inceledi.
22 Aralık 2021 Çarşamba 14:59
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