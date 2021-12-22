Kaymakam Ayrancı'nın köy incelmeleri devam ediyor

Kaymakam Ayrancı, Örenli Köyü ziyaretine Özel İdare Müdür Vekili Sait Özdemir ve Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefi İzzettin Başaran eşlik etti. Kaymakam Ayrancı, köyde devam eden alt yapı ve içme suyu çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunup yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.