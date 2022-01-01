Kaymakam Ayrancı, yeni yıla güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarıyla girdi

Vatandaşların huzuru ve güvenliği noktasında görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerini hizmet binasında ve uygulama noktasında ziyaret eden Kaymakam İhsan Ayrancı, güvenlik güçlerimizin yeni yılını tebrik edip baklava ikramında bulundu. Daha sonra Kaymakam Ayrancı, uygulama noktasında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Ayrancı, daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde görev başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam Ayrancı'nın ziyaretine İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman ve İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar eşlik etti.