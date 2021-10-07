Kaymakam Ayrancı, köy ziyaretlerine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gölbaşı İlçesine kaymakam olarak atanan İhsan Ayrancı, Hacılar, Savran, Çataltepe, Yeşilova, Aşağıazaplı ve Bağlarbaşı köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Ayrancı'ya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve İlçe Tarım, Orman Müdürü Erdal Yılmaz ve SYDV Müdürü Yaşar Gültekin eşlik etti.

Kaymakam Ayrancı'yı, Hacılar Köyü Muhtarı Özcan Kuzpınarı, Savran Köyü Muhtarı Musa Beyazbal ve Çataltepe Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgili, Yeşilova Köyü Muhtarı Mustafa Vakitbilir, Aşağıazaplı Köyü Muhtarı Hüseyin Belen ve Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali İrendeli karşıladı.

Köylerin eksiklikleri ve talepler noktasında çalışma yapan Kaymakam Ayrancı, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.