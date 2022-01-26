Kaymakam Ayrancı, hastaları ziyaret ederek, vatandaşları uyardı - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından ilçede devam eden kar yağışıyla birlikte etkisini sürdürürken, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret eden Kaymakam Ayrancı’ya İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, İlçe Jandarma Komutanı V. Burak Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar, Hastane Başhekimi Mehmet Emin Aydın eşlik etti.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret eden Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hastane çıkışında açıklama yapan Kaymakam Ayrancı,"İlçemiz, yoğun bir kar yağışı altında, metrolojiden aldığımız veriler kar yağışının bir süre daha devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını, dikkatli olmalarını özellikle istiyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle, sağlık ekiplerimiz ile il özel idaresinin bütün ekip ve ekipmanlarıyla sahadayız ve çalışmaları koordine ediyoruz. Belediye ve karayollarıyla da çalışmaları koordine ediyoruz ve bu çalışmalarda bir birimize destek oluyoruz."dedi.

"Dün gece den itibaren 70 santim kar düştü"

Meteorolojiden son gelen verileri paylaşarak vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Ayrancı, şunları söyledi:

"Bu kar yağışını ister istemez bir etkisi olacak, özellikle son gece, dün gece den itibaren 70 santim kar düştü ilçemize ve son bir haftada yağan karın yüksekliği 2 Metreyi buldu. Köylerde ve kırsal kesimlerde 3 metreye, 4 metreye ulaşan yerler var. Dolayısıyla bu bizim mücadelemizi biraz zorlaştırıyor ama çalışmaya devam ediyoruz. Buradan vatandaşlara özel isteğimiz acil durumlar olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Bir hastalık veya acil durum geliştiğinde de mutlaka bizlerle, kolluk kuvvetlerimiz ile 112 ekiplerimiz ile irtibata geçsinler. Bütün personellerimiz ve ekipmanlarımız ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yağan karlar memleketimize, ilçemize bereket getirsin."

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