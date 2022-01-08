Kaymakam Ayrancı ADEM’i ziyaret etti

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Aile Destek ve Eğitim Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek, kursiyerleri ve eğitmenler tarafından yürütülmek olan faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ayrancı'nın ziyaretine Aile Destek ve Eğitim Merkezi Müdürü Gülizar Kuşçu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaşar Gültekin eşlik ederken, çalışmaları yerince inceleyerek, bilgi alışverişinde bulundu.