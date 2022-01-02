Kaymakam Arslantürk'ün yeni yıl mesajı

Kaymakam Arslantürk,"Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan 2021 yılını geride bırakırken içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl, geçen bir yılın muhasebesinin yapılmasının yanı sıra, yaşanan tecrübeler ışığında yeni yıla ilişkin yol haritasının belirlenmesine imkan sağlayan dönüm noktalarıdır."dedi.

2022 yılında, ‘İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın’ anlayışı ile hedeflerini yerine getireceklerini belirten Kaymakam Arslantürk,"Bu tecrübeler ışığında; 2022 yılında, ‘İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın’ anlayışı ile ilçemiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmenin ve vatandaşlarımıza her alanda hizmet etmenin gayreti içerisinde olarak ilçemiz genelinde hem birey hem de toplum nezdinde refah ve huzur ortamını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza tüm kararlılığımız ve azmimizle devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni yılın ülkemize ve dünyaya başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, tüm Çelikhanlı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."şeklinde sözlerini tamamladı