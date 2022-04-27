Kaymakam Arslantürk'den 'Kadir Gecesi' mesajı

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi’ne erişmenin heyecan ve coşkusunu tüm müslümanlar olarak hep birlikte girdiklerini belirten Arslantürk, yayınladığı mesajında şunları söyledi:

"Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, aynı zamanda hatalarımız için tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun daha da artması için yüce Allah’ın bizlere sunduğu eşsiz fırsatlardan biridir. Mübarek Kadir Gecesi’nde olduğu gibi, yaşanılan bu manevi iklim; yarın da aynı duygularla devam etmeli; geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir daha tekrarlanmamasına gayret gösterilmeli; dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretinyerine sevgi, saygı ve kardeşlik hakim kılınmalı; yetimlere, kimsesizlere, fakir ve düşkünlere yardımda bulunulmalı; gönlümüz uzanabildiğimiz herkese açılmalıdır. Tüm insanları engin düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendiren bu gecenin hepimizi yardımlaşma, paylaşma, bolluk, bereket, kazanç, dua, ziyaret, itibar, inanç, mutluluk ikliminde birleştirmesini ve daha güzel bir geleceğe kapılar açmasını temenni ediyorum."Bu duygu ve düşüncelerle; bin aydan daha hayırlı bu gecenin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara erişmesine vesile olması dileklerimle, Çelikhanlı hemşehrilerimizin, Aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyor; bu af ve mağfiret gecesinin Ülkemize, İslam Âlemine ve bütün insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."