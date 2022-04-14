Kavga ihbarına gelen polislere pasta ikramı

Eski Samsat Caddesi üzerinde vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü ve '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle silahlı kavga ihbarında bulundu. Silahlı kavga ihbarına gelen polis ekiplerine pastayla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vatandaşların pasta ikramını geri çevirmeyen polis ekipleri pasta ikramı sonra teşekkür etti. Daha sonra vatandaşlarla polisler hatıra fotoğrafı çekti.