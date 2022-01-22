Kardan 'Kobra Yılanı' yaptılar - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentte yağan karın 40 santime ulaşmasıyla toplanan gençler kobra yılanı yaptı.

Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde toplanan gençler topladıkları kar ile 6 saatte kobra yılanı yaptılar. Kobra yılanını görenler fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdiler.

İşi daha farklı bir yere taşımak için kardan adam değil kardan kobra yılanı yapmayı tercih ettiklerini ifade eden Malatya İnönü Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım öğrencisi Çağtay Koçar,"Bizler kar yağışından sonra kardan adam yapmayı düşünmüştük. İşi daha farklı bir yere taşımak için kendi aramızda bir fikir alışverişi olarak kobra yılanı yapmak istedik. Vatandaşlar gördüğünde çok beğeniyorlar ve hayretler ile izliyorlar. Bir daha bu kadar çok yağış olursa Nemrut Heykeli'nin tamamını yapmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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