Karayolları Bölge Müdürü Ceylan’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Sis ve karayolları yetkilileriyle birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı ziyaret ederek, bölgede yapışan çalışmalarla ilgili bil alış verişinde bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kılınç, “Karayolları Bölge Müdürümüz Ökkeş Ceylan, Müdür Yardımcımız Ramazan Sis ve karayolları yetkilileri ile Atatürk Bulvarındaki servis yollarının son durumu ve yapılacak planlar üzerinde bilgi alış-verişinde bulunduk. Yolların biran önce bitmesi için tüm paydaşlarla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle bizleri ziyaret eden Karayolları Bölge Müdürümüze ve beraberindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ise, kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç’a teşekkür etti.