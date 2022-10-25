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Karapınar Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi'nde yol düzenleme ve asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

25 Ekim 2022 Salı 15:45
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Karapınar Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında Karapınar Mahallesi'ne bağlı sokaklarda yol düzenleme, asfalt serim ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'ın her köşesinde başlattıkları çalışmaları Karapınar Mahallesi'nde de sürdürdüklerini dile getirerek, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.Mahalle sakinleri de sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA
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