Kar nedeniyle 354 yerleşim yerinin yolu kapandı - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından başlayan kar yağışıyla birlikte bir çok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 21, Besni'de 38, Çelikhan'da 43, Gerger'de 105, Gölbaşı'nda 34, Kahta'da 31, Sincik'te 82 yerleşim yerinin yolu kapandı. Köy ve mezra yollarının açılması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kapalı olan köy ve mezra yollarının en kısa sürece açılacağını söyledi.

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