Kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin birçok noktasında sürdürdüğü çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Varlık ve Yunus Emre mahallelerinin bazı sokaklarında kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına başlanıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarına yaz sezonu boyunca devam edeceklerini belirterek; “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz faaliyetleri Varlık ve Yunus Emre mahallelerimizde de yapıyoruz. Bu mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkürlerini bildirdi.