Kaldırım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına başlanıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Yunus Emre Mahallesi'nde de gerçekleştiriyoruz. Mahallede sürdürdüğümüz kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.