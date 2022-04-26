Kahta'da Ziraat Odası'nın Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi

Kahta Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan meclis toplantısına Kahta ilçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Ziraat Bankası Müdürü Mehmet Karakuş ve banka operasyon şefi Mahir Çoban, Adıyaman Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Abdulhakim Turanlı, Kahta Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Fatih Çelik, ve meclis üyeleri katıldı.

Açılış konuşması sonrasında toplantıda açıklama yapan Tarım ve İlçe Müdürü Zülkif Orak,"Bölge çiftçilerimiz için tüm personelleriyle birlikte üretimin sürdürebilirliği konusunda 7/24 saat görev başında olup, tarımsal konularda desteklemeler, hibeler, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, doğal olaylar karşısında zarar gören çiftçilerin zarar ziyan durumlarını hiç zaman kaybetmeden raporlayıp yetkili mercilere ulaştırdıkları ziraat odası ile koordineli olarak hizmet yürüttüklerini bundan sonrada çiftçi ve tarımın ekonomik refahı için görevimizin başındayız"dedi.

Bölgenin bu yıl yaşanan don ve kuraklık, çiftçileri mağdur ettiğini ve çiftçilere bu doğal olaylar karşısında yaşadıkları sıkıntılara merhem olabilecek zirai krediler konusunda Kahta Ziraat Bankası Müdürü Mehmet Karakuş meclis üyelerine bilgi verdi.

Kredi Kooperatif Müdürü Fatih Çelik ise bahçecilik yapan çiftçilerin bahçe bakımı işçi istisnamı konusunda Avrupa Birliği ve Dünya Bankası desteklemiş olduğu projenin hakkında başvuru ve süreç hakkında bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı," Meclis toplantısına katılan Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Ziraat Bankası Müdürü Mehmet Karakuş, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Fatih Çelik ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Oda olarak çiftçimizin ihtiyaç duydukları her konuda kurumlarla koordineli olarak her zaman çalışıp, çözüm üreterek ve üreteceğiz. Dedi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Ziraat Bankası Müdürü Mehmet Karakuş, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Fatih Çelik' e teşekkür plaketi takdim etti.