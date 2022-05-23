Kahta'da Ziraat Odaları İl Koordinasyonu toplantısı yapıldı

Toplantıya Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, TMO Kahta Ajans Müdürü Mehmet Güler, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Fatih Çelik ve Kahta Ziraat Odası Meclis Üyeleri katıldı.

Kahta Ziraat Odasında gerçekleşen toplantıya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş telefonla katılarak toplantının Adıyaman ve ülkenin tarımına hayırlı olması temennisinde bulundular.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, toplantının güzel bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Konuşmasının devamında Başkan Şahan,"Öncelikle Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetim Kurulu Üyemiz Yunus Kılınç'ın toplantımıza katılması bizleri onurlandırmıştır. Toplantımızda özellikle badem ve Antep fıstığında donda kaynaklı zararlar ve hububat alanlarında şiddetli dolu yağışlarından dolayı kaynaklı zararlar ele alındı. Ayrıca son yıllarda girdi maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle hububat birim fiyatlarının bu maliyetleri göz önüne alınarak açıklanması için Ziraat Odaları olarak taleplerde bulunulacağız"dedi.

Tarsim sigortaları ile ilgili çiftçilerden yoğun şikayet alındığını söyleyen İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Şahan, ürün sigortalarında oluşan sorunların giderilmesi yönünde ilgili makamlarla görüşüleceğini söyledi.

Toplantının sonunda Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı söz alarak toplantıya katılan Ziraat Odaları Başkanlarına ve Oda Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç ve Türkiye tarımına yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket taktim etti.