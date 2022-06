Kahta’da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Kahta’da baraj kenarındaki bir restaurantta düzenlenen yemeğe Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, Kahta İlçe Emniyet Müdür Oray Yeniay, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personelleri katıldı.

2 yıldır Kahta’da hizmet veren Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, veda yemeğinde yaptığı konuşmasında Kahta’da görev yaptığı süre zarfında çok güzel günler geçirdiğini söyledi. Başsavcı Vurmaz, “Adıyaman’daki kazandığımız arkadaşlıkların dostlukların mutluluğunu yaşadığımız güzel anılarının üzüntüsüyle tamamlanmış bulunmaktayız. Kahta’da huzur ve güven ortamının tesis ve temininde adalet hissinin bu anlamda her düzeyde hissedilmesinde önemli ve değerli katkıları olan meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. İlk görev yerim Adıyaman’ın Besni ilçesidir. Besni’den Salih’liye tayin olup orada iki sene çalıştıktan sonra yeniden Adıyaman’ın bir diğer ilçesi olan Kahta’ya tayin olduğumda hakikaten mutluluk yaşadım. Çünkü Adıyaman halkını, buradaki insanlığı çok sevmiştim. Son zamanlarda kaybettiğimiz vefa, komşuluk, yardımseverlik ve misafirperverlik gibi bazı hasetlerimizin burada devam ettiğini bildiğimden aslında yabancı olmadığımız, özlediğimiz bir memlekete tayin olmanın heyecanıyla Kahta’ya geldim. Kahta’da çalıştığım iki yıl süre zarfında çok güzel arkadaşlıklar ve dostluklar edindim. Bize her daim yardımcı olan değerli kurum amirleriyle çalıştım, bu anlamda başta kaymakamımız olmak üzere her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Gelen her vatandaşa kapımızı açık tuttuk, adliyenin çekinecek bir yer olmadığını herkesin derdini rahatça anlatacağı bir yer olduğunu hissettirmeye çalıştık. Bu doğrultuda çalışan başta meslektaşlarıma ve adliye personellerine teşekkür ediyorum. Meslek hayatı boyunca daha birçok şehirde vaktiyle çalışacağımızın farkındayız. Bu kapsamda duraklarımızdan biri olan bizlerde iz bırakan huzur ve kardeşlik ilçesi Kahta’dan sahabe diyarı Adıyaman’dan heybemizle ayrılıyoruz” diye konuştu.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise tayini çıkan hakim ve savcılara ilçede yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından tayini çıkan hâkim ve savcılara teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.