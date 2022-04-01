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Kahta'da minik öğrenciler, mahalle muhtarıyla birlikte fidan dikti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Naze Bedir Metiner Anaokulu öğrenceleri '21 Mart Dünya Ormancılık Haftası' nedeniyle mahalle muhtarıyla birlikte fidan diktiler.

01 Nisan 2022 Cuma 12:01
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Kahta'da minik öğrenciler, mahalle muhtarıyla birlikte fidan dikti

Kahta Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan "21 Mart Dünya Ormancılık Haftası" nedeniyle temin ettiği çam ağacı fidanlarını mahallesinde bulunan Naze Bedir Metiner Anaokulu öğrenceleri ile birlikte toprakla buluşturdular.
Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Naze Bedir Metiner Anaokulu Ağaçlandırma Alanı’nda düzenlenen törene Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, Naze Bedir Metiner Anaokulu Müdürü Hacer Soner Ünsal, Müdür Yardımcısı Ramazan Şen, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.
Ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu ifade eden Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, yaptığı açıklamada,"Kullandığımız kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, oturduğumuz sandalye, yemek yediğimiz masa ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce ihtiyacımızı ormanlardan karşılarız. Bizim için orman, hava gibi, su gibi, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynaklardandır.Binlerce bitki, hayvan türünün yaşadığı ormanların faydalarını saymakla bitiremeyiz. Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler, sadece çölleşmekle kalmazlar, sahip oldukları en değerli şeyi ve en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olurlar. Orman Haftası münasebetiyle bugün Naze Bedir Metiner Anaokulu’nda eğitim gören minik öğrencilerimizle daha önceden temin ettiğim fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Okul idaresi ile birlikte öğrencilerimize yeşil alan ve ormanların faydalarından bahsettik. Son olarak katılımlarından dolayı ve ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

 

Kaynak: PHA
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