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Kahta’da kardan dolayı çatıları çöken çiftçilere çadır desteği

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yağan yoğun kar sonrası ahırları çöken çiftçilere Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çadır yardımı yapıldı.

10 Şubat 2022 Perşembe 16:10
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Kahta’da kardan dolayı çatıları çöken çiftçilere çadır desteği

Kahta’da 22 yıl aradan sonra yağan yoğun kar sonrası 23 hayvan çiftliğinde büyük hasarlar meydana geldi. 
Kardan nedeniyle ahırları zarar gören çiftçiler, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden çadır talebinde bulundu. Çadır talebinde bulunun ve durumları diğerlerine göre daha kötü olan 7 çiftçiye çadırları teslim edildi.
Kahta ilçesine bağlı Arılı Köyü’nde büyük baş hayvan besiciliği yapan 68 yaşındaki Ramazan Çelik, "Ben büyük baş hayvan besliyorum. Bu sene çok kar yağdı. Bizim ahır yıkıldı. Ben de yetkilileri aradım. Sağ olsunlar bize ulaştılar. Çadır getirdiler. Biz de bu hayvanları Kurban Bayramı’na kadar bu çadırlarda besleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde büyük baş hayvan besiciliği yapan Ömer Öner ise, çiftliğinin kardan dolayı hasar gördüğünü ilk günden bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.
Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak ise, “Bize gelen ihbara göre ilçemizde faaliyet gösteren 23 tane hayvancılık işletmesinde kardan dolayı çökmeler meydana geldi. Yaptığımız tespitlerde ağır hasarlı olan 7 tane üreticimize bu geçici barınma çadırlarını teslim ettik. Allah ülkemize ve ilçemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın inşallah” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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