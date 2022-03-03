Kahta’da işgal edilen sokak yeniden ulaşıma açıldı

Açılan yolla ilgili değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkan İbrahim Yusuf Turanlı,”Menderes mahallemizde yıllar önce imar planı yapılan ve imar uygulaması gören eski karayolları şantiyesinin de içinde bulunduğu 9001 nolu sokağın vatandaşlarımızın yer yer işgal ettiği ve mevcut yolun imarlı vatandaş parseline girdiği sokağın imar planına uygun olarak düzenlenmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalara başlandı.”dedi.

Mahalle sakinleri ise, belediyenin işgal edilen yolları yeniden açmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür ettiler.