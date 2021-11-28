Kahta’da Güney Batı çevre yolu halkımızın hizmetine açıldı

Alt yapısı sağlamlaştırılmayan yolun kalıcı olmadığını belirten Başkanı Turanlı, açıklamasında; “İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendirip, her alanda projeler üreterek ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Halkımıza söz verdiğimiz projelerden bir tanesi olan Güney-Batı Çevre Yolumuzu halkımızın hizmetine açtık. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden başlayıp, Adıyaman yoluna bağlanan Güney-Batı Çevre Yolu’muzun menfez, zemin dolgu, stabilize serimi ve zemin güçlendirme çalışmalarını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Alt yapısı sağlamlaştırılmayan yol kalıcı değildir. Allah’ın izniyle kış mevsiminin ardından yolumuza asfalt yapacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi