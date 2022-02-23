Kahta'da çiftçiler bilinçlendiriliyor

Kahta Ziraat Odası, Adıyaman TAYDAK İl temsilciği ve BASF firmasının ortak organize ettiği, çiftçilere ve Tarım Danışmanları’na yönelik hububat, baklagil ve bahçelerde dönemsel olarak görülebilecek hastalıklarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kahta Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, Kahta ilçesinde faaliyet yürüten Tarım Danışmanları ve çiftçiler katılım sağladılar.

Bilgilendirme toplantısına katılım sağlayan çiftçi ve Tarım Danışmanlarına BASF firmasının teknik saha uzmanları Ziraat Mühendisleri Hakan Ünal ve Emin Bayram bilgi verdi.

Hububat ürünlerinde görülebilecek kök çürüklüğü, septorya ve sarı pas hastalıkların çıkış sebebi bitkide oluşturduğu olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların olmaması için yapılacak uygulamalar.

Nohut ürününde hava sıcaklığı ve nem dengesizliğinden kaynaklanan antraknoz hastalığın tanımı, bitkide ve ürününde görünme şekli, bu hastalıkla nasıl mücadele edip kontrol altına alma gibi bilgiler verildi.

Öte yandan bölge için önem arz eden badem ürünlerinde görülebilecek iki önemli hastalık monilya ve et leke hastalığı konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ise çiftçilerin ekmiş olduğu ürünlerde yaşayabilecek sorunlarla ilgili bu tür bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.