Kahta’da Çanakkale Zaferi ve Şehitler anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle düzenlenen program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Programa, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanvekili Abuzer Kaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kurum amirleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda programda Kahta Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü İbrahim Sandal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarda bulundu.

Kahta Yavuz Selim Ortaokulu tarafından hazırlanan program, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı oratoryo, sinevizyon gösterisi ve gölge oyunuyla devam ettirildi.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Selami Korkutata ve protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle program sona erdi