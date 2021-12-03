Kahta’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

TPAO Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan TPAO Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan, “Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan’ın da katılımıyla öğrencilerimize farkındalık oluşturmak adına, parmak boyası ile baskı çalışması etkinliği düzenlendik. Gerçekten anlamlı ve güzel bir etkinlik oldu. Ayrıca öğrencilerimize, özel gereksinimli bireylere nasıl davranmaları gerektikleri ve onlara nasıl yardımcı olabilecekleri ile ilgili bilgiler aktırdık. Bu bilgileri de yaptığımız etkinliklerle destekledik. Bu etkinlikler doğrultusunda öğrencilerimiz başkalarının haklarını bilme ve koruma kazanımlarını pekiştirmiş oldular.

Etkinliğimizde emeği geçen başta Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, böyle özel bir günde düzenledikleri anlamlı etkinlik dolayısıyla Kahta TPAO Atatürk İlkokulu idarecilerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiğini ifade etti.