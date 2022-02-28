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Kahta’da 28 Şubat Postmodern Darbe konulu konferans düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Belediyesi tarafından 28 Şubat Postmodern Darbe’nin yıldönümü münasebetiyle konferans düzenlendi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:03
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Kahta’da 28 Şubat Postmodern Darbe konulu konferans düzenlendi

Kahta Kültür Merkezi’nde Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı program yoğun ilgi gördü.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun konuşmaları ile 28 Şubat konulu sinevizyon gösterisi ile devam etti.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, açılış konuşmasında birlik ve beraberliğe değinirken; "Rabbim bir daha darbeler yaşatmasın" dedi.
28 Şubat Postmodern Darbe programına konuşmacı olarak katılan Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu zihinlerde kara bir leke olarak kalan 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde konuklara yapmış olduğu etkili ve bir konuşmasından dolayı teşekkür eden Başkan Turanlı, katılım sağlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, siyasi parti temsilcilerine, protokol üyelerine, STK temsilcilerine, muhtarlara ve Kahta halkına çok teşekkür ettiğini ifade ederek; "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah" dedi.
Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun konuşmasıyla program sona erdi.
Programın sonunda Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’na hediye taktim edildi.

 

Kaynak: PHA
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