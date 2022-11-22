Kahta Hayvan Pazarını şap hastalığı vurdu

Kentte görülen şap hastalığı nedeniyle Kahta Belediyesi tarafından Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı.

Konuyla ilgili Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “İlimizde hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle ''Tedbir Amaçlı'' enfeksiyon yayılma zincirini kırmak ve salgınların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanması nedeni ile hayvan pazarımız geçici süreyle kapalıdır. Hayvan alıcı ve satıcılarımızın göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.