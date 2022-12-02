Kahta'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kutlandı

Kahta Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda Kur'an tilaveti, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi kurumunun tanıtım videosu, halk oyunları gösterisi, pankart geçişi, müzik dinletisi, 4 engelli bireyi olan bir ailenin video gösterimi yapıldı.

Fiziki engelin değil, asıl kalplerdeki, zihinlerdeki engelin sorun olduğunu her fırsatta anlatmak ve her ortamda hatırlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, yaptığı açılış konuşmasında; “Bugünü kutlamak değil de, onları anlamak, farkında olmak günü olmalı. Engel yeter ki kalplerde olmasın, diyerek bütün engellerin aşılmak içindir. Engelli bireyleri yapamadıklarla değil, yapabildikleri ile görmek gerekir. Onlara soyutlayıp ötekileştirmek yerine bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil destek olalım. Toplumumuzda bu konudaki farkındalığın her geçen gün daha da artmakta olduğunu ve engelli vatandaşlarımızın sosyal haklarının iyileştirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. Bu güzel günde çeşitli etkinliklerle eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda engelli bireylerimize fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekansal erişim yanında, teknoloji ve bilgi erişimlerinin de bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek toplumsal farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktayız” dedi.

Engellilerin sorunlarını ve sıkıntılarını hatırlamak, ulaşabildikleri başarılarının farkına varmanın sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar çok önemli olduğunu ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, yaptığı konuşmada; “Tabii böyle günlerde de engelli kardeşlerimize karşı olan sorumluluklarımız hepimize bir kez daha hatırlatılıyor. Ama biz istiyoruz ki böyle günlerin yılın bütün günlerinde bu farkındalığın bilinci ile yaşayalım. Bütün engelli kardeşlerimizin gününü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Programın sonunda gösteri yapan öğrencilere protokol tarafından hediye takdimi yapıldı. Daha sonra düzenlenen resim serginin gezilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: PHA