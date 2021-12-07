Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti

İlçenin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve belediye envanterine 2 2 çöp kamyonu kattıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Gelişen ve büyüyen bir kent olarak ilçemizin ihtiyaçları ve talepleri de her geçen gün artıyor. İlçemize daha iyi hizmet verebilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Temizlik işlerinin daha etkin yürütülmesi için 2 adet çöp toplama aracını filomuza dâhil ettik. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni hizmet araçlarımız ilçemize hayırlı olsun." dedi.