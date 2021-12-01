Kahta Belediyesi 3. sondaj kuyusunu açtı

İlçe merkezinde orta ve uzun vadede sulama sıkıntısı yaşamaması için tedbirler alan Kahta Belediyesi, yapımı devam eden İkinci Etap Kanal Boyu Parkı’nda üçüncü sondaj kuyusunu açtı.

İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri olan kuraklığa karşı tedbirler aldıklarını ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, sondaj sistemleri ile yaz aylarında sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.

“Sondaj kuyuları açarak orta ve uzun vade için çözüm buluyoruz”

Başkan Turanlı, “İmkanlarımız dahilinde ilçemizdeki yeşil alanların sulama ihtiyacının karşılanması ve yaz aylarında hiçbir sıkıntı yaşanmaması için sondaj kuyuları açarak orta ve uzun vade için çözüm buluyoruz. Daha önce Ebusadık Parkı’na ve Birinci Etap Kanal Boyu parkına açtığımız sondaj kuyusunun üçüncüsünü ise yapımı devam eden İkinci Etap Kanal Boyu Parkı’na açıyoruz. Bu sayede yeşil alanlarımızın sulama ihtiyacını hiçbir sıkıntı çekmeden karşılamış olacağız. Kanal Boyu Parkı’mızın 750 metre uzunluğunda olan kısmını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bu projemizin devamı olan İkinci Etap kısmı ise yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve 30-35 metre genişliğinde olacak. Parkımızın alt yapısı tamamlandı. Üst yapı da ise perde beton ve bisiklet yolu bitmiş vaziyette. Fatih, Yeni ve Gazi Mahallesi sakinlerimiz başta olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın” dedi.