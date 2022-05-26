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Kahta Belediye Başkanı Turanlı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Kahta Belediye Başkanı İ. Yusuf Turanlı, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:22
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Kahta Belediye Başkanı Turanlı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kahta Belediye Başkanı Turanlı, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kahta Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Yusuf Turanlı'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Sayın başkanımızla belediyelerimiz ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Kılınç ve Başkan Turanlı bir süre sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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