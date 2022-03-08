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Kadınlardan 'Remziye Yücel' açıklaması - Videolu Haber

Adıyaman Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İl Kadın Platformu üyeleri Remziye Yücel'i kocası tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

08 Mart 2022 Salı 16:46
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Kadınlardan 'Remziye Yücel' açıklaması - Videolu Haber

Sendika binasında Adıyaman Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İl Kadın Platformu üyeleri kocası tarafından sokak ortasında başından av tüfeğiyle öldürülen Remziye Yücel ile ilgili olarak açıklama yaparak tepki gösterdiler.
"Bile bile gelen şiddete artık isyan ediyoruz"
Toplanan üyeler adına açıklama yapan Adıyaman İl Kadın Platformu adına açıklamalarda yapan Fahriye Akbaba,"8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü’ne dünyada savaş, ülkede ekonomik kriz, kadın kazanımlarına ve insan haklarına saldırı ortamında giriyoruz. Şiddetin her türlüsünün acısını en iyi bilen kadınlar olarak evde, işyerinde, sokakta ve dünyada barış, şiddetten uzak ve güvenli bir yaşam istiyoruz. Bunun için de bireysel silahlanma dahil olmak üzere dünyada tam bir silahsızlanma sürecinin başlatılmasını, bilimsel gelişmelerin, ekonomik kaynakların savaşa değil, hayata tahsis edilmesini istiyoruz. Can yakan, can alan bir yoksulluk, yoksunluk, işsizlik, geleceksizliğin çaresizliğinde gelen intiharlar ve son bulan yaşamlar, kadın cinayetleri, cezasızlık, istismar ve tecavüzler, yolsuzluk, hukuksuz işten çıkartmalar, sokaklarda kalan üniversite öğrencileri, iradesi gasp edilen yanan ormanlar, iklim krizi, kuraklık, tarlada, atölyede yok pahasına çalışan, kadınların nasır tutmuş eli ve değersizleştirilen emeği. Kadına şiddet her yerde hız kesmeden devam ediyor.8 Mart arifesinde yine bir kadın cinayeti ile uyandık. Adıyaman da yaşayan Remziye Y. (46), sabah işe gitmek için çıkarken boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi  Zeynal Y. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Yasaların etkin uygulamamasından kaynaklı olarak, bile bile gelen şiddete artık isyan ediyoruz. Erkek şiddeti hız kesmeden devam ediyor."dedi.
"Hakkımızın elimizden alınmasına geçit vermeyeceğiz"
Erkek adalet değil, gerçek adalet için kararlı olduklarını belirten Akbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kadın katliamına, kadına karşı şiddete, istismar ve tacize karşı birlikte mücadele ediyor ve birlikte güçleniyoruz. Kadın düşmanı politika üretenlerden, hukuksuzluğu hakim kılanlardan, cezasızlık ile faillere cesaret verenlerden, koruma kararlarını yerine getirmeyenlerden korkmuyoruz. Erkek adalet değil gerçek adalet için kararlıyız. 8 Mart’ta hep birlikte, En temel hakkımız, yaşam hakkımızın elimizden alınmasına geçit vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesini, 6284 sayılı yasanın uygulanmasını talep ediyor, nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz"

 

Kaynak: PHA
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