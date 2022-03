Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle Türkiye Kamu-Sen Adıyaman Kadın Komisyonu üyeleri tarafından fidan dikme programında kadınlar yanlarında getirdikleri fidanları toprakla buluşturdular.

Türkiye Kamu-Sen Adıyaman Kadın Komisyonu üyeleri tarafından gerçekleştirilen fidan dikim programında konuşan Türkiye Kamu-Sen Adıyaman Kadın Komisyonu Başkanı Fidan Karakuş,"Türkiye Kamu-Sen Adıyaman Kadın Komisyonu olarak bugün sosyal sendikacılık anlamında bir faaliyete imza atıyor Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Adıyaman Belediyemiz katkılarıyla fidan dikiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Süleyman Kılınç,Orman işletme müdürümüz Ahmet Fatih Ünal ve Park Bahçeler Müdürümüz Sayın Mehmet Kara'ya ilgileri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Her fidanın bir nefes, toprakla buluşan her filizin; ülkenin geleceği için bir güzellik olduğunu bilenleriz. Ağaç, insan ve toprak birbirine benzer. Ne murad edip, nasıl bakıyor ve nasıl davranıyorsan ona göre bir sonuçla karşılaşırsın. Biz Türkiye Kamu-Sen’li kadınlar olarak Türkiye sevdamız ile her meseleye yaklaşıyor ve çözüm istiyoruz. İşte, evde, sokakta kısacası hayatın olduğu her alanda kadınların şiddete uğraması, üzerinde düşünülmekten ziyade acil çözüm üretilmesi gereken bir meseledir.

Bu meseleyi ötelemek Türk milletinin sosyolojisinde ağır tahribatlara neden olmaktadır. En sert tedbirler uygulanarak önlem alınmalıdır. Çünkü Türkiye’nin geleceğinin bağlı olduğu sosyal meselelerden birisi budur. Bir diğer çözüme kavuşturulması gereken sorun ise çalışma hayatındaki olumsuzluklardır. Kadınların yüzde 76’sı işyerinde cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını düşünmekteyken, yüzde 67’si ise cinsiyetinden dolayı kendini dezavantajlı hissetmektedir.

Türk Kadının sorunlarına çözüm üretilmeli, çalışma hayatı başta olmak üzere talepleri mutlaka karşılanmalıdır. "dedi.

Türkiye Kamu-Sen’li kadınlar olarak sendikal mücadelede aktif bir şekilde mücadele ettiklerini anımsatan Karakuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çözüm adına Türkiye Kamu-Sen’li kadınlar olarak sendikal mücadelede aktif bir şekilde görev alarak var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde de her zorluğun üstünden gelebiliriz. Kadınlar omuz omuza verdiğinde ne araya kimse girebilir ne de kimse aralarından geçebilir.

Biz kendi meselelerimizin çözümü için uğraşacağız. Çünkü kadın elinin değdiği herşeyin güzel olacağına inanıyoruz. Bugünde canımız kadar sevdiğimiz vatanımızı, toprağımızı güzelleştirmek adına fidanlarımız dikiyoruz. Fidanların ormana dönüştüğü gibi Türkiye Kamu-Sen’li kadınlarında mücadelesi, inşallah tüm kamu çalışanları kadınları büyük ailesinde bir araya getirir diyor ve hepinize saygılar sunuyorum."