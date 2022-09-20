Kadın Danışma Merkezi danışanlarına eğitim

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Danışma Merkezi, danışanlarına yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Danışanları için birçok hizmette bulunan merkezde son olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından YEDAM Hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıp, bağımlılık türleri anlatılarak internet ve oyun bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Adıyaman Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak katılan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Klinik Psikolog tarafından, YEDAM Hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıp, bağımlılık türleri anlatılarak internet ve oyun bağımlılığı eğitimi verildi.

​Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Kadın Danışma Merkezi sorumlusu Yasemin Delibaş ise danışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.