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Kabulde, küçükbaş hayvancılığın mali yönden sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında kabul ederek küçükbaş hayvancılık sektörüne dair bir takım görüşmelerde bulundu.

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:08
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Kabulde, küçükbaş hayvancılığın mali yönden sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, kabulde Merkez Birliği ve İl Birliklerinin çalışmaları hakkında Bakan Yardımcısı Gürcan’a  gerekli bilgileri sunduğunu belirterek “ Sayın Bakanımız sektörümüzün sorunlarına karşı oldukça duyarlı davrandı. Mali açıdan tüm taleplerimizi kendisine iletme fırsatımız oldu. Sorunlarımızın çözümü noktasında göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı sektörüm adına Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Genel Başkan Çelik, sektörün sorunlarının çözümü noktasında Bakan Yardımcısı Gürcan’dan bir takım taleplerde bulunduğunu ifade ederek “ Sayın Bakanımıza öncelikle bu yıl geçen yıla göre yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin oldukça arttığını arzederek küçükbaş hayvanlarımız için ek bir kararname ile hibe yem desteği verilmesini ve verilecek desteğin kayıtlı tüm hayvanları kapsaması talebinde bulundum. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın bütçe konusunda desteklenmesi ve Sayın Bakanımız Prof.Dr. Vahit Kirişci’nin elinin güçlendirilerek küçükbaş hayvancılığımızın şaha kaldırılmasını teminen başta SOYBİS ve Halk Elinde Hayvan Islahı Projeleri ile Sürü Büyütme ve Yenileme ile Anaç Koyun Keçi Destek miktarlarının günümüz şartlarına göre artırılması hususlarındaki taleplerimizi dile getirerek bir rapor sundum. Genellikle her yıl Mayıs ayı sonu veya Haziran ayını bulan destekleme ödemelerinin bundan böyle Nisan ayı içerisinde yapılması konusunda yetiştiricilerimizin talepleri olduğunu aktardım” ifadelerine yer verdi.
Çelik, destekleme bütçesi içerisinde küçükbaş hayvancılığın payının artırılması gerektiğini söyleyerek “Sayın Bakanımıza arzettiğim üzere son yayınlanan TUİK verilerine göre küçükbaş hayvan et üretiminin toplam kırmızı et üretimi içerisindeki payı yüzde 25 olmuştur. Buna göre 2021 yılında 480 bin ton küçükbaş hayvan eti üretilmiştir. Bu miktarın daha fazla artırılmasının tüketime de olumlu yansıyacağını ve kırmızı et açığımızın kapatılabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hayvancılık destek bütçesinde küçükbaş hayvancılığın payının en az yüzde 25 olması gerektiği talebinde bulundum. Söz konusu taleplerimizi Hazine ve Maliye Bakanımız ve Tarım ve Orman Bakanımıza geniş bir zaman diliminde arz etmiştim. Sayın Bakan Yardımcımın da önerilerimiz doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağı ifadesi sektör olarak bizlere büyük moral olmuştur. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyor, yetiştiricilerim adına teşekkür ediyorum “ dedi.
Genel Başkan Çelik, kabul sonrasında günün anısına Bakan Yardımcısı Gürcan’a çoban koyun keçi tasvirli bir maket takdiminde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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