Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle olası kazaların önüne geçmek için Gölbaşı- Elbistan karayolunda uygulama noktası oluşturuldu. Jandarma trafik ekipleri tarafından durdurulan araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı. Kış lastiği olmayan sürücülerin geçişine izin verilmezken, ekipler sürücüleri buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kaynak: PHA
Jandarmadan kış lastiği uygulaması
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.
31 Ocak 2022 Pazartesi 16:55
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