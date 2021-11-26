Jandarma’dan KADES seferberliği

‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın artırılması kapsamında kadın çalışanları işyerinde ziyaret eden Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasını anlattı.

Kadınların telefonlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasını indiren ve nasıl kullanılacağı noktasında bilgilendirmede bulunan ekipler, kolluk kuvvetlerin mobil uygulama sayesinde kendilerine bir tuş uzaklıkta olduğuna dikkat çektiler.