Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Adıyaman’da

Vali Mahmut Çuhadar tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Burada bir süre Vali Mahmut Çuhadar görüşen Orgeneral Arif Çetin’e, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve Jandarma Kriminal Daire Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen eşlik etti.

Ziyaret sırasında kısa açıklama yapan Vali Çuhadar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’i Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.