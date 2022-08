İYİ Parti’den AGAD’a ziyaret

Ziyarette çalışanlara başarılar dileyen İl Başkanı Doğan,"Bugün yine basın mensuplarını ziyaret etme programı dahilinde Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim kardeşimizi ziyaret etmekten çok mutluyuz. Yeni merkez ilçe başkanımız ile birlikte ziyaret etmeyi arzuladık. Hem sohbet hem de Adıyaman’ın böyle genel durumunu konuşmaya yönelik bir fırsat bulmuş olduk. Tabii geçen haftaki Gerger gezimizde kendisinin Gergerli olması münasebetiyle konuşmaya değer buldu. Onu da konuştuk. Bundan sonraki yayın hayatında çok daha aktif, çok daha etkili olacağını düşünüyoruz. Sebebi Adıyaman’da ulusal yayın yapan tek televizyon. Bu da oldukça önemini arttırmakta. Kendilerine başarılar diliyoruz. Her zamanki gibi doğrunun yanında, haklının yanında duracağına da eminiz."dedi.

Adıyaman için herşey iyi olacağını belirten İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Koca, ise konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Değerli başkanım İbrahim Aslan beyi, Adıyaman İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı’ndan dolayı nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendisi ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Adıyaman’ın basınında önde gelen hem yerel hem de ulusal yayın yapan bir televizyonunu sahibi olduğundan dolayı Adıyaman’ın nabzını, ülkenin nabzını çok iyi tutan bir basın örgütü, yayın örgütü. Bizde bundan dolayı kendisiyle sürekli istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugünde kendilerine bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi basınımızın doğru, düzgün ve ilkeli haber yapan önde gelen gazetecilerinden ve yayın grubundan olduğundan dolayı Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanımıza bu inceliği ve hoşgörüsünden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah Adıyaman’ımız için her şey çok iyi olacak. Yarınlar için umutluyuz. Adıyaman ile ilgili başkanımın da arz ettiği gibi çeşitli istişarelerde bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğiz. Kendisinde huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum."

Ziyaretten ötürü mutlu olduğunu dile getiren AGAD Başkanı Aslan ise şunları ifade etti:

"Bugün bizler ziyarette bulunan İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan’a, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı’na atanan eski Muhasebecileri Odası Başkanımız Murat Koca’ya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Başkanımın da dediği gibi Adıyaman’ın kalkınması için Adıyaman’daki muhalefetin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin hepsinin bir hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda da biz basın olarak Adıyaman’ın faydasına olacak, sorunlarına gündeme getiren tüm kurum ve kuruluşların yanında olduk yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu konuda bize ne düşerse her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Tekrardan Merkez İlçe Başkanlığı’na atanan çok değerli dostum Murat Koca başkanıma da yeni görevinde başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de Adıyaman’ın kalkınması için, Adıyaman’ın sorunlarını, sıkıntılarını daha net bir şekilde gündeme getirmesini ve bu sorunların çözülme noktasında muhalefet olarak verecekleri çözüm önerilerinde de yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum."

Ziyaret sonrasında AGAD Başkanı İbrahim Aslan’a Türk bayrağının olduğu plaket İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Murat Koca tarafından verildi.