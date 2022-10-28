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İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 29 Ekim mesajı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 99. yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

28 Ekim 2022 Cuma 12:39
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İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 29 Ekim mesajı

İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan yayımladığı mesajda;  “29 Ekim 1923; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan benzersiz ümidin, milli egemenliğe beslenen tarifsiz sevdanın başlangıç noktasıdır. Bunun içindir ki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk milletinin en önemli ve en anlamlı günüdür. Çünkü bugün Cumhuriyet ilan edilmiş ve yüce milletimiz Cumhuriyet yönetimiyle birlikte esasen özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi en temel insan haklarından olan evrensel değerlere kavuşmuş, bu değerleri özümseyerek yaşam biçimine dönüştürmüş, modern yaşamını sürdürmeye başlamıştır. Yüce Atatürk'ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her Türk evladının en önemli ve öncelikli görevi olmalıdır. Ancak Cumhuriyete kavuşmamız tabi ki pek kolay olmamıştır. Muazzam bir mücadele azmi, kararlı bir irade, hayranlık uyandıran bir milli şuurun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti 99 yılı geride bırakmıştır. Bu değerlere sahip milletimiz Cumhuriyeti ancak Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulabilmiştir. Atatürk ve arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz verdikleri destansı mücadeleler ve kazandıkları zaferlerle Cumhuriyeti Türk milletine armağan etmişlerdir. Cumhuriyet ile Türk milleti bağımsız, özgür ve güven içinde bir yaşama kavuşmuştur. Bu nedenle atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyetin anlam ve önemini çok iyi kavramak, Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine canımız pahasına sahip çıkmak, onları korumak görevimizi hakkıyla yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız olan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum”dedi.

Kaynak: PHA
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