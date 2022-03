İthal tarım ürünlerinde radyasyon tehlikesi

Türkiye’nin, tarım ürünleri ithal ettiği önemli ülkelerden biri olan Ukrayna’daki nükleer santrallere yönelik Rusya saldırısını değerlendiren Bitki Koruma Beslenme ve Ziraat Uzmanı Ramazan Ayhan, “Ukrayna'nın nükleer santrallerinin, Rus işgalinde çapraz ateş altında kalması, Avrupa'da radyoaktif kirlilik riski oluşturacaktır. ”dedi.

“Ramberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 15 nükleer reaktörden birini vurabileceğini düşünüyor”

Ukrayna’nın sahip olduğu nükleer tesislere dikkat çeken Ayhan; “Ukrayna’nın sahip olduğu Bu tür tesislere, doğrudan bir askeri saldırı olasılığı çok düşük olsa da, işgal altındaki Donbas'ta kullanılan silahların yüksek hassasiyetli olmaması, bu tesislerin kazara vurulma olasılığının yüksek olabileceği anlamına geliyor. Ukrayna'nın 4 nükleer santralindeki, 15 reaktör ülkenin elektriğinin, yüzde 52'sini sağlıyor. Bu santrallerden Hmelnitski ve Rivne kuzeybatıda, Zaporijya Santrali güneydoğuda, diğeriyse Güney Ukrayna'da yer alıyor. Zaporijya Santrali, Donetsk'teki cephe hattından sadece 240 kilometre mesafede, Güney Ukrayna tesisi ise, bölgenin yaklaşık 260 kilometre batısında bulunuyor. Alın size bir öngörü; ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Siyasi-Askeri İşler Bürosu'nda eski dışişleri yetkilisi ve Nuclear Power Plants as Weapons for the Enemy (Düşman Silahları Olarak Nükleer Santraller) kitabının yazarı Bennett Ramberg de Rusya'nın, Ukrayna'daki 15 nükleer reaktörden birini vurabileceğini düşünüyor.”dedi.

“sonuçların Fukuşima ve Çernobil'den çok daha kötü olacağını nettir”

Ukrayna’da meydana gelebilecek bir nükleer felaketin Akdeniz’e kadar etki edeceğini kaydeden Ayhan; “ Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Santrali'nde, 6 adet reaktör bulunuyor. Bunların her biri, 163 yakıt çubuğu düzeneği içeriyor. Düzeneklerin; 500 kilogram kadar uranyum barındırdığı göz önünde bulundurulursa, her bir reaktördeki toplam uranyum miktarı yaklaşık 80 tona ulaşıyor. Zaporijya Santrali’nin tamamen imha edilmesi durumunda, sonuçların Fukuşima ve Çernobil'den çok daha kötü olacağını nettir. Reaktörlere zarar gelmesi durumunda, yayılacak radyasyon havayı kirletebilir ve hava koşullarına bağlı olarak Avrupa'ya yayılabilir. 1986'da Çernobil kazasından sonra radyasyon, İsveç ve Birleşik Krallığı’na kadar yayılmıştı. Dünyanın en büyük nükleer felaketlerinden biri, 26 Nisan 1986'da Ukrayna’nın Pripyat şehrinde yaşanmıştı. Zaporijya'daki nükleer felaket ayrıca suyu da kirletebilir. Dinyeper Nehri'ne karışan radyasyon, önce Azak Denizi'ne, oradan Karadeniz'e ve daha sonra da Akdeniz'e inebilir.” İfadelerini kullandı

“sadece Karadeniz değil, Doğu Anadolu da etkilenir”

Zaporijya Nükleer Santrali’nin, Türkiye’ye çok yakın olduğunu vurgulayan Ayhan, bu santralde meydana gelebilecek bir olumsuzluğun Doğu Anadolu Bölgesi’nden de, his edileceğini belirtti. Radyoaktif maddelerin toprağa karışacağına dikkat çeken Ayhan, tarım ürünlerinde oluşacak tehlikeye vurgu yaptı. Ayhan; “ Zaporijya Nükleer Santrali, Çernobil'dekinden 6 kat daha güçlü ve Türkiye'ye 600 kilometre daha yakın… 1986'daki facianın ardından Türkiye'deki kanser vakaları hızla artmış, bulutlarla gelen radyasyon Karadeniz Bölgesi’nde, yetişen çay ve fındık gibi ürünleri etkilemişti. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Avrupa’nın, en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’nde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda yangın çıktı. Yangının çatışmaların gölgesinde kontrol altına alındı.

Bu santral Çernobil'den daha büyük... Santralde bir patlama durumunda, tüm Avrupa ve Türkiye çok olumsuz bir şekilde ve çok ciddi bir şekilde etkilenecektir. Nükleer tesislerde, patlama olursa sadece Avrupa değil, birçok bölge etkilenir. Yer seviyesinde ilerlediğinde, toprağa teması daha kolay olacak. Böylece bir insanla teması daha kolay olacak. Olası patlamanın yeri Çernobil faciasından Türkiye'ye daha yakın bir bölgede. Yani sadece Karadeniz değil, Doğu Anadolu’ da etkilenir. Tüm Türkiye etkilenir."dedi