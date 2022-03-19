İstanbul’daki Adıyamanlı eğitimciler, Adıyamanlılar Vakfı’nda buluştu

Adıyamanlılar Vakfı, İstanbul’daki Adıyamanlıları buluşturmaya devam ediyor. İstanbul’da çeşitli kurumlarda görev yapan eğitimciler, Adıyamanlılar Vakfı’nın Bağcılar’daki genel merkezinde bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, Mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanları, Prof. Dr. Talip Alp ile İstanbul’un değişik ilçelerinde görev yapan okul idareciler ve öğretmenler iştirak etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Ömer Özkartal, vakfın kuruluş sürecini ve hizmetlerini anlattı.

Eğitimcilerden vakfa destek olmalarını isteyen Özkartal," Adıyamanlılar Vakfı tüm Adıyamanlıların mülküdür. Aslında her Adıyamanlı bir vakıf insanıdır. Ama bunu öğrencilerimize yansıtamıyoruz. Vakfımızı öğrencilerimize anlatmak noktasında sizlerle hemfikir olalım. Gelin vakıfta birlikte çalışalım. Bu aslında bir vatan borcudur. Bana göre ülkenin ve ümmettin geleceği için de çok önemlidir."dedi.

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Göksu da vakfın ve vakıfçılığın öneminden bahsetti.

Göksu, "Dava ve dert sahibi olmak lazım. Biz bu ümmette çok şey borçluyuz. İnsan kendi acısını duyuyorsa canlıdır ama başkasının acısını duyuyorsa insandır. Hasbi, ülkesine sevdalı, memleketine vefa borcu olan insanlarla bu vakıf çeyrek asır önce kuruldu. Adıyamanlılar Kültür Merkezi diğer illere örnek olmuş durumda. İstiyoruz ki burs alan hemşerilerimiz dönüp Adıyamanlılar Vakfı’na sahip çıksın, emek versin, omuz versin. Bu hayır eğer kapanırsa vebal hepinizin olur. Onun için sahip çıkmamız şart." İfadelerini kullandı.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Alp da programda eğitimcilere tecrübelerini paylaştı.

Toplantıda söz alan Adıyamanlı eğitimciler de söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Bu toplantının düzenlenmesine emeği geçen Vakfın Eğitim Komisyonu Başkanı Aziz Akdoğan da katılım gösteren tüm eğitimcilere teşekkür etti.