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İstanbul şehir hattı vapurunda Harfane konseri

Adıyaman Belediyesi, İstanbul’da yaşayan vatandaşları 1-5 Aralık tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenecek olan ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ne şehir hattı vapurunda verdiği Harfane konseriyle davet etti.

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:18
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İstanbul şehir hattı vapurunda Harfane konseri

Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek olan etkinlik öncesi Eminönü-Kadıköy seferini gerçekleştiren şehir hattı vapurunda Harfane konseri düzenleyen Adıyaman Belediyesi, yolculara davetiye ve içerisinde Adıyaman’a has ürünlerin olduğu kese dağıtarak, davette bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, yöresel türküler eşliğinde gerçekleştirilen davet ile binlerce kişiye ulaştıklarını dile getirerek, “Huzur ve barış şehri Adıyaman’ımızı, medeniyetlerin buluştuğu İstanbul’da tanıtıyoruz. 1-5 Aralık tarihleri arasında Yenikapı Etlik Alanında gerçekleştireceğimiz tanıtım programımızın davetini şehir hattı vapurunda Harfine konserimiz eşliğinde, yöremize has badem ve kuru üzüm ikramlarımızla yapıyoruz. Adıyaman’ımızı her yönüyle tanıyıp, lezzetlerini tatmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Adıyaman Tanıtım Günlerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Harfane konseri ve Adıyaman’a ait yöresel ikramlardan dolayı Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür eden yolcular ise, konserden büyük keyif aldıklarını söylediler.

Kaynak: PHA
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