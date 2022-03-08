İşitme Engelliler Takımı Yarı Finale yükseldi

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerinde başarıyla mücadele ediyor.

Gaziantep'te oynanan İşitme Engelliler Süper Lig Şampiyonası grup maçlarında karşılaştığı rakiplerinin tamamını mağlup ederek Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı, burada da İzmir Torbalı Spor ile İstanbul Sessizler Kulübünü yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyleyen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, başarılarında büyük katkısı olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

İşitme Engelliler Futbol Takımının aldığı başarılarla göğüslerinin kabardığını söyleyen ve sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise "Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu yolunda rakipleri İzmir Torbalı Sporu 2-1, İstanbul Sessizler Kulübünü ise 3-2 yenerek yarı finale yükselen takımımız Adıyaman Belediyespor İşitme Engellileri tebrik eder, final yolunda başarılar dilerim" diye konuştu.