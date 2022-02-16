Işık: Eygi Çay Köprüsü girişi güvenli hale getirilmeli

"Yol insanlar ve araçlar için çok ciddi risk taşımaya devam etmektedir"

Kentin batı ile bağlantısını sağlayan en önemli yol olduğunu ve bu yolun bir an önce güvenli hale getirilmesini isteyen Işık,"Şehir merkezini batı yönü ile bağlantısını sağlayan en önemli yol olan Atatürk Bulvarının Eygi Çay köprüsü girişindeki yol insanlar ve araçlar için çok ciddi risk taşımaya devam etmektedir. Petrol Caddesi yönünden gelip Adıyaman-Gölbaşı yoluna giriş yapan araçların, yola dâhil olma işlemi trafik ve yol güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Daha önce de çeşitli vesilelerle gündeme getirilen ve bugüne kadar birçok kazaya sebep olan yolun daha fazla tehlike saçmadan çözüme ulaştırılarak yol ve trafik güvenliğinin sağlanması şehrimiz için aciliyet gerektirmektedir. Petrol Caddesinden gelip Adıyaman-Gölbaşı yoluna dâhil olma işleminin ya trafik ışıklarıyla ya dönel yan şeritle yola giriş yapılmasıyla veya daha uygun bir yöntemle soruna çözüm bulunması güvenlik açısından elzemdir. Adıyaman Kent Konseyi olarak konunun önem ve aciliyetine dikkat çekiyor, değerli kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.”dedi.