İş insanı ve siyasetçi Torunoğlu'dan Başkan Çatan'a ziyaret

İş İnsanı İrfan Torunoğlu'nun Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan'ın ziyaretinde Toprak Kuyumculuk işletme sahibi Hasan Toprak eşlik etti.

İş İnsanı İrfan Torunoğlu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni Kahta Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, İrfan Torunoğlu'nun Adıyaman için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Torunoğlu, ise kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi noktasında çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, misafirperverliğinden ötürü Başkan Çatan'a teşekkür etti.