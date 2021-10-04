İş adamından gönülleri ısıtan hareket - Videolu Haber

“Sokak hayvanlarını sadece bugün değil her gün düşünmemiz gerekiyor”

Sokak hayvanlarının her zaman desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ve önemi ile ilgili pandemi nedeni ile bir kısım öğrencimiz buraya geldiler. Onları ağırladık ve hayırsever işadamlarımız bakım evimize mama desteğinde bulundular. Sokak hayvanlarını sadece bugün değil her gün düşünmemiz gerekiyor. Sokak hayvanlarımız için çaba göstermemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız belediye olarak devam ediyor” dedi.

“Hayvanlar Allah’ın bize emanetidir”

Sokak hayvanları için ilerleyen günlerde yeni projelerinin olduğunu söyleyen İş Adamı Adnan Aydın ise, “Sokak hayvanlarının önemi bizim için çok önemli hayvanlar için ellimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Vatandaşlarımıza tek söyleyeceğiz bu hayvanlar Allah’ın bize emanetidir. Her türlü desteğe hazırız. Bizler genç girişimciler olarak ellimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu konuyla ilgili yapacağımız çok projeler var” diye konuştu

Haberin Videosu :