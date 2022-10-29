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İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İş İnsanı ve Siyasetçi Sinan Karahan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 09:01
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İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İş İnsanı ve Siyasetçi Sinan Karahan, mesajında,"Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.” Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük mirası, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın teminatı olan Cumhuriyetimizin 99. yılı kıutlu olsun,29 Ekim 1923 bağımsızlığın ilan edildiği gündür. Bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olduğunun kanıtıdır. Tarih boyunca esaret görmemiş, esir edilemez, onurlu, mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışıdır. Savaştan çıkmış, yorgun ve yoksul bir ülkenin kendi küllerinden yeniden doğuşudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sürdürülen ve büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın ardından, yine büyük önderimiz Atatürk'ün 'Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir' sözleriyle ilan etmiş olduğu Cumhuriyet, en büyük mirastır. Bugün yaşadığımız tüm sorunlara rağmen bizler ülkemizin tarihine yakışır onurlu geçmişini koruyarak yoksulluğa, yolsuzluğa ve adaletsizliğe son verecek, mutlu, refah düzeyi yüksek ve kendine güveni olan özgür bireylerin barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bir toplum özlemini gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Milli bayramlarımızın coşkuyla kutlanacağı, yasakların olmadığı, barış ve huzur içinde bir ülkenin özlemini duyan milletimizin demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerinden taviz vermeden vatanını koruyacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin İlanının 99.Yılında başta benzeri olmayan bir mücadelenin zaferle sonuçlanmasını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve gönül borcuyla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.''dedi.

Kaynak: PHA
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